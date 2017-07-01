Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 21:23

Adana’da boya fabrikasında korkutan yangın

Adana’da bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Adana’da boya fabrikasında korkutan yangın

01 Temmuz 2017 21:23

Gökyüzüne yükselen dumanlar 20 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü.


Olay, saat 18.00 sıralarında D-400 karayolu Suluca mevkiinde bulunan boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde yaklaşık 1 milyon TL değerinde boya bulunan fabrikada elektrik panosundan yangın çıktı. Yangın, daha sonra boyaların üstüne sıçrayınca fabrikada bulunan bütün boyalar bir anda tutuştu. Çevreden geçen vatandaşlar, yangını görünce durumu hemen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye ile CAN-KUR ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise bu sırada D-400 karayolunda trafiği tek şerite düşürdü.


Yangının büyüklüğünden dolayı ise gökyüzüne yükselen dumanlar 20 kilometre uzaklıktaki kent merkezinden de görüldü. Yangını öğrendikten sonra olay yerine gelen fabrika sahipleri Murat Firikçi ve Hayati Çipner, gözyaşlarına hakim olamadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken fabrika kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
43
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    43°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:16
  • Öğle :12:53
  • İkindi :16:45
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!