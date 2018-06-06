Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 13:00

Adana’da Buray rüzgarı esti

Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde ücretsiz konser veren pop müzik sanatçısı, hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.

Adana’da Buray rüzgarı esti

06 Haziran 2018 13:00


Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nden pop müziğin sevilen seslerinden Buray konser verdi. “1 Şişe Aşk”, “İstersen” ve “Sahiden” adlı albümleriyle gönüllerde taht kuran Buray, Adanalı hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.


Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bolluk ve bereket ayı Ramazan’da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekişmesi amacıyla organize ettiği Ramazan Şenlikleri’nde ünlü sanatçı Buray, ücretsiz halk konserinde Adanalılara coşku yaşattı. Seyhan Nehri kıyısındaki Galleria Festival Alanı’nda devam eden Ramazan Şenlikleri’nde sahne alan Buray, “1 Şişe Aşk”, “İstersen” ve “Sahiden” albümlerindeki şarkılarını ustalıkla yorumladı. Canlı performansında enerjisiyle ve danslarıyla da göz dolduran Buray, konser alanını dolduran binlerce Adanalıdan büyük alkış aldı.


Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına Başkan Danışmanı Mahmut Tülek, Buray’a çiçek ve teşekkür plaketi sundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç