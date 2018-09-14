Adana'da Çamlık alanında alkol alan şahıslara polis ve bekçilerden uygulama

Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve bölgede görev alan çarşı mahalle bekçileri Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldızın talimatıyla Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yanında bulunan Çamlık bölgesinde alkol alan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada 7 kişiye kabahatler kanununa göre 868 tl para cezası kesildi.

Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldızın talimatı doğrultusunda halkın huzur ve güveni için Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu yanında bulunan Çamlık alanında saat 22:00'da çarşı mahalle bekçileri ile birlikte alkol alan şahıslara yönelik asayiş uygulaması yaptı. 50'nin üzerinde Çarşı Mahalle Bekçisinin görev aldığı uygulamada Çamlıkta alkol alan vatandaşların ekipler tarafından Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. GBT'si yapılan vatandaşların üzerleri ve araçları didik didik arandı. Alkol alan ve çevreye rahatsızlık veren vatandaşlara Para cezası kesildi. Ekipler çamlık alanında bulunan iş yeri ve alkollü mekanlarda da GBT sorgusu yaptı.

Yapılan uygulamada 7 kişiye kabahatler kanununa göre 868 tl para cezası kesildi.