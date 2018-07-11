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11 Temmuz 2018 14:34

Adana’da CHP’li muhalifler kurultay istedi

Adana’da muhalif kurultay delegeleri, CHP’de değişimin sağlanması için olağanüstü kurultay talep etti.

Adana’da CHP’li muhalifler kurultay istedi

11 Temmuz 2018 14:34


Adana’da CHP Kurultay delegeleri Murat Öztanrıöver ve Dilşad Güven ile CHP İmamoğlu İlçe Başkanı Kasım Karaköse, CHP Sarıçam İlçe Başkanı Celal Güven, CHP Çukurova Belediye Meclis Üyesi Hacı Hüseyin Kılıç, düzenledikleri basın toplantısıyla kurultay çağrısında bulundu.


CHP kurultay delegesi Murat Öztanrıöver yaptığı basın açıklamasında, "Her yenilgi sonrası başka bir yenilgiye yelken açan CHP’nin, bir an önce büyük mücadele için, değişimi gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her bir CHP neferi ve görevlisi bizim için çok değerli ve saygıdeğerdir. Bu düşünceler ile önümüzdeki süreçte; partimiz, sadece iktidar mücadelesi değil, kaybedilen cumhuriyet rejiminin ve AKP Hükümeti sürecinde oluşmuş bütün kayıpların telafisi için mücadele etmelidir. Bu büyük mücadele için de, yeni bir heyecana ve değişime ihtiyaç vardır. Bizler de CHP Adana kurultay delegeleri olarak, çoban ateşimizi buradan yakıyoruz. Partimizin birlik ve bütünlüğünü zedelemeden en kısa süre içerisinde gereken değişimin sağlanması için olağanüstü kurultay talep ediyoruz" dedi.




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