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25 Haziran 2018 00:15

Adana’da CHP’liler İlçe Seçim Kurulu önünde YSK’yı protesto etti

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlere hile karıştırdığını iddia eden bir grup CHP’li, Seyhan İlçe Seçim Kurulu önünde protesto gösterisi düzenledi.

Adana’da CHP’liler İlçe Seçim Kurulu önünde YSK’yı protesto etti

25 Haziran 2018 00:15


24 Haziran seçimlerinde partilerinin ve adayları Muharrem İnce’nin beklenen oy seviyesine ulaşamamasının seçimlere hile karıştırılmasından kaynaklandığını savunan yaklaşık 500 kişilik CHP’li grup eylem yaptı. Ülke genelinde gayri resmi sandık sonuçlarının açıklanması ve AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını kazandığının ilan edilmesinin ardından yaklaşık 500 kişilik grup Adana’da protesto eylemi yaptı.


Adana’nın Seyhan İlçe Seçim Kurulu olarak belirlenen İsmet İnönü İlkokulu önünde toplanan kalabalık bir grup, "Mustafa Kemal’in askerleyiz", “Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Eylem sebebiyle bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleriyle güvenlik önlemi alındı. Seçim Kurulu önünden uzun süre ayrılmayan kalabalık grup, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” ve “Hak , hukuk, adalet” diye bağırarak tepkilerini dile getirdi.




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