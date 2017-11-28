Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 12:44

Adana’da çiftçiler iklim değişikliğinden korunmayı öğreniyor

Adana’da çiftçiler, “Bilinçli Anne-Babalar, Çiftçiler, Çevreye Duyarlı Nesiller” projesi ile iklim değişikliği ve kuraklık konularında bilinçleniyor.

Adana’da çiftçiler iklim değişikliğinden korunmayı öğreniyor

28 Kasım 2017 12:44


Avrupa Birliği’ne Uyum, Gelişim, Kültür Ve Çağdaş Yaşam Derneği (Euroder) tarafından uygulanan ve Kanada Büyükelçiliği tarafından Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI) programı kapsamında desteklenen “Bilinçli Anne-Babalar, Çiftçiler, Çevreye Duyarlı Nesiller” isimli proje kapsamında Adana’daki çiftçilere iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmanın yolları öğretiliyor.


Tarım Danışmanı ve Ziraat Mühendisi Birsen Ergün, tarafından 1 aydır çiftçilere verilen bilinçlendirme eğitimlerinde iklim değişikliği, olumsuz etkileri, iklim değişikliğine karşı tarımsal üretimi korumanın ve artırmanın yolları anlatıldı.


Aralık ayına kadar devam edecek ve 500 çiftçiye ulaşması beklenen proje hakkında Birsen Ergün amaçlarının küresel ısınma ve sürdürülebilir tarım alanlarının korunması olduğunu belirterek, “Çiftçilerin küresel ısınma, kuraklığa dayanıklı ürünler konusunda seminerler yoluyla bilinçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu sayede tarımsal üretimin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunarak sürdürülebilir tarım yapılabilir.Projedeki eğitimler ile tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
16
°
C
  • Salı
    16°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç