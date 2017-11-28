Adana’da çiftçiler iklim değişikliğinden korunmayı öğreniyor

Avrupa Birliği’ne Uyum, Gelişim, Kültür Ve Çağdaş Yaşam Derneği (Euroder) tarafından uygulanan ve Kanada Büyükelçiliği tarafından Kanada Yerel Girişimler Fonu (CFLI) programı kapsamında desteklenen “Bilinçli Anne-Babalar, Çiftçiler, Çevreye Duyarlı Nesiller” isimli proje kapsamında Adana’daki çiftçilere iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmanın yolları öğretiliyor.

Tarım Danışmanı ve Ziraat Mühendisi Birsen Ergün, tarafından 1 aydır çiftçilere verilen bilinçlendirme eğitimlerinde iklim değişikliği, olumsuz etkileri, iklim değişikliğine karşı tarımsal üretimi korumanın ve artırmanın yolları anlatıldı.

Aralık ayına kadar devam edecek ve 500 çiftçiye ulaşması beklenen proje hakkında Birsen Ergün amaçlarının küresel ısınma ve sürdürülebilir tarım alanlarının korunması olduğunu belirterek, “Çiftçilerin küresel ısınma, kuraklığa dayanıklı ürünler konusunda seminerler yoluyla bilinçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu sayede tarımsal üretimin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunarak sürdürülebilir tarım yapılabilir.Projedeki eğitimler ile tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan küresel ısınmanın etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır” dedi.