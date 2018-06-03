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03 Haziran 2018 23:02

Adana’da ciple ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Adana’da motosiklet ile cipin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kadın ağır yaralandı.

Adana’da ciple ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

03 Haziran 2018 23:02


Kaza, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Ray Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Tayip Çiçek (19) kullandığı 01 FCİ 74 plakalı ciple, Turan Keneç yönetimindeki 51 BM 812 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Keneç ve 2 kadın yere düştü. Durumu gören vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kadını özel bir hastaneye kaldırırken, motosiklet sürücüsü Keneç’in olay yerinde öldüğünü belirledi.


Cip sürücüsü Recep Tayip Çiçek gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ağır yaralanan 2 kadının üzerinde kimlik bulunmadığı için ailelerine haber verilemedi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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