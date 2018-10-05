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Adana'da çırçır fabrikasında yangın

Adana’da bir çırçır fabrikasında yangın çıktı.

Adana'da bir çırçır fabrikasında yangın çıktı.


Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Solaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir çırçır fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının müdahale ettiği yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. ASKİ ekipleri de itfaiye ekiplerine tanklarla su takviyesi yapıyor.

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