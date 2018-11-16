Adana'da çocukların kar sevinci

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğur kar yağışı etkili olurken, çocuklar bu durumu fırsat bilip kar topu oynadı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar ve soğuk hava Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle mahallelerde kar kalınlığı 25-30 santime ulaştı. Halen devam eden kar nedeniyle yolların akşam kapanacağı tahmin edilerek taşımalı sistemle uzak mahallelerden gelen çocuklar evlerine götürüldü. Tufanbeyli ile mahalleleri arasında devam eden kar yağışı nedeniyle trafiğin güçlükle sağlandığı, Tufanbeyli-Kayseri ve Tufanbeyli-Saimbeyli arasındaki yollarda ise karayolları ekiplerinin yolların kapanmaması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Çocuklar ise kar yağışını fırsata çevirip hem evlerinin önlerinde hem de okul bahçelerinde oyun oynadı. Kar topu oynayan çocuklar kar yağdığı için çok mutlu olduklarını söyledi.