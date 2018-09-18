Adana'da Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulamaları başladı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nce huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri için “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” adlı bir dizi emniyet tedbirinin alındığı açıklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamının temini, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürebilmeleri için güvenlik ekipleri tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi'nde okulların giriş çıkışlarının denetim altına alınması amacıyla Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim uygulaması adı altında bir dizi emniyet tedbirleri alındığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, alınan tedbirler kapsamında okul servis araçları ile şoförlerinin okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahısların denetimi ve okul çevreleri yakınındaki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satan yerler, alkollü mekanlar, iddia ve ganyan bayiileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerin denetimlerine başlandığı kaydedildi.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı Pazartesi günü yapılan uygulamaları yerinde denetleyen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Seyhan ilçesinde bulunan Şakirpaşa Anadolu Lisesi'ne giderek, okul çevresindeki güvenlik personellerini denetledi. Yıldız, okul girişinde bulunan öğrencilere okul sıralarında başarılı olup, toplumun geleceğini öğrencilerin inşaa edeceğini söyledi. Okul müdürü Nuri Genç'i de makamında ziyaret eden Yıldız, güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik önleyici tedbirler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Okul ziyaretinden sonra Şakirpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldız, “Yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı bugünlerde okullarımızın güvenliği için uygulamalar devam edecek. Geleceğimizi inşaa edecen gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmamız gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızın yardımları ve ihbarları çok önemli” dedi.