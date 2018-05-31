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31 Mayıs 2018 15:42

Adana’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağış desteği

Adana’da AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak üzere bağış yaptı.

Adana’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağış desteği

31 Mayıs 2018 15:42


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak isteyen AK Partililer, Adana’da Ziraat Bankası Seyhan Şubesi’nde biraraya gelerek, bağış yaptı.


Bağış yapanlardan 72 yaşındaki Remziye Avcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sevdiği için bağış yaptığını belirterek, “Bu zamana kadar ülkenin başına birçok Cumhurbaşkanı ve Başbakan geldi. Hangisi Erdoğan kadar çalıştı? Cumhurbaşkanımın arkasındayım. Çağrısına yanıt verip, bağışımı da yaptım. İnşallah kazanacak” diye konuştu.


AK Parti Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İslam Özger ise herkesin maddi durumuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olmak için burada olduğunu ifade ederek, “Canımızla, kanımızla, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Durmak yok, yola devam diyoruz. Erdoğan’ın gençleri olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız” dedi.




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