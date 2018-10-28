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Adana'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Adana’da Cumhuriyet’in kuruluşunun 95.

Adana'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünü nedeniyle Atatürk anıtında tören düzenlendi.


Törene. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kutlu Sönmez, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç da katıldı.


Vali Demirtaş ile kamu kurum ve kuruluşu temsilcilerinin anıta çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.


Muharip gazi ve gazi yakınlarının da hazır bulunduğu törenin ardından İzmir Marşı eşliğinde öğrenciler bayramı kutladı.

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