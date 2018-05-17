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17 Mayıs 2018 06:18

Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 2’si Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Adana’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

17 Mayıs 2018 06:18

Gözaltına alınan şahısların eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, şafak vakti terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona destek veren Özel Harekat timleri söz konusu mahallelere girerken geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından söz konusu evlere koçbaşıyla kapıları kırılarak girildi. Şahısların evleri didik didik arandı.



Eş zamanlı yapılan baskınlarda 2’si Suriyeli 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahısların 19 Mayıs’ta eylem hazırlığı yaptıkları öğrenildi.




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