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10 Temmuz 2018 16:45

Adana’da doğaya 3 bin keklik salındı

Adana’nın Kozan, Feke ve Aladağ ilçelerinde, doğaya toplam 3 bin kınalı keklik salındı.

Adana’da doğaya 3 bin keklik salındı

10 Temmuz 2018 16:45


“Doğaya Keklik Yerleştirme Eylem Programı” kapsamında Kahramanmaraş Kapıçam Üretim Merkezinden temin edilen kınalı keklikler, Kozan ilçesine bağlı Akçalıuşağı Mahallesi, Feke’nin Bağdatlı Mahallesi ve Aladağ’ın Ceritler Mahallesi’nden doğaya salındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Yakup Atıcı, yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.


Atıcı, kekliklerin, aynı zamanda kene ve süne zararlısı ile mücadeleye fayda sağladığını belirterek, "Amacımız doğadaki genetik çeşitliği artırmak. Kozan, Feke ve Aladağ ilçelerinde doğaya 3 bin kınalı keklik saldık. Keklik popülasyonunu artırmaya çalışıyoruz" dedi.




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