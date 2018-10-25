Adana'da dolu

Adana'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur, kentin birçok yerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Dolu ve sağanak yağmurun yoğun olduğu bölgelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, merkez ilçelere yağan dolu bazı bölgeleri beyaza bürüdü. Bazı mahallelerde yağmur nedeniyle sokaklar suyla doldu. Yaklaşık 5 dakika süren yağış nedeniyle bazı bölgelerde elektrikler kesilirken, rüzgar nedeniyle de ağaçlar devrildi.