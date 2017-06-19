Adana’da drone ile sinek savaşı

Adana’nın 15 ilçesinde dereler, yeşil alanlar, fosseptik çukurları, parklar, pazar yerleri ile cadde ve sokaklardaki rögarları sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) tabanlı çalışma düzenine geçti.

Adana’da halk sağlığını tehdit eden larva, sivrisinek ve haşereyle mücadeleyi sürdüren Adana Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama araç ve ekipman filosunu insansız hava araçlarıyla güçlendirdi. Vektör ve larva ile mücadelede teknoloji harikası "biodrone" ve "biocopter" uygulamasını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yerinde izledi.

10 kilometre uzaktan kumanda edilebilen, 10 dakikada 10-15 dönüm alanda ilaçlama yapma kapasitesine sahip hava araçlarının uygulamasını yerinde izleyen Başkan Sözlü, Adana halkının daha rahat bir yaz geçirmesi için sinek ve haşere ile mücadelede Adana Büyükşehir Belediyesi olarak son teknoloji sistemini kullandıklarını söyledi.