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26 Aralık 2017 10:58

Adana’da duvarlar sanatla renkleniyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Fuzuli Caddesi’ndeki 25 metrelik duvarı üç boyutlu resimlerle donattı.

Adana’da duvarlar sanatla renkleniyor

26 Aralık 2017 10:58


Adana’nın parklarını, meydanlarını, bulvarlarını peyzaj sanatlarıyla buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi, duvarları da üç boyutlu resimlerle renklendirmeye başladı. Kent estetiğine uygun sıra dışı çalışmalara imza atan peyzaj mimarları, merkez Seyhan İlçesi’nde Fuzuli Caddesi’ne cepheli 25 metrelik duvarda üç boyutlu bahçeli ev tablosu oluşturdu.


2014 yılından beri Adana’ya 1 milyon 687 bin metrekare yeni yeşil alan kazandıran, sorumluluğundaki 13 milyon 720 metrekare yeşil alan ile parkın bakım ve düzenlemesini yürüten, 13 milyon çiçek ve 430 bin fidanı toprakla buluşturan Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarındaki duvarlarda uyguladığı dikey bahçe çalışmalarına resim sanatını da dahil etti.


Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli deneyimli peyzaj mimarlarının gözetiminde çalışma yapan ekipler, merkez Seyhan ilçesinde EnerjiSa şirketinin Fuzuli Caddesi’ne bakan bahçe duvarını üç boyutlu resmin tuvali olarak kullandı. Yağlı boya ile bahçeli ev tasvir eden dekoratif peyzaj görevlileri, ahşap, plastik, metal malzemelerden yararlanarak resme gerçeklik kazandırdı.




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