Adana’da eğitime yatırım

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Türkiye’de en çok eğitim yatırımının yapıldığı iller arasındaki

Adana’da 15 okulun daha programa alındığını söyledi. Altınsoy, Okuma Yazma Seferberliği kapsamında da 11 bin 417 kişinin okuryazar olduğunu belirtti.

Görevine yeni başlan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adana genelinde bin 275 kurumda 480 bin 261 öğrenci bulunduğunu belirten Altınsoy, “Okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeylerinde okullaşma oranlarında ciddi bir ivme yakalamış durumdayız. İlimiz her düzeyde gerçekleştirilen sınavlarda elde ettiği sonuçlarla, akademik olarak başarı çıtasını her geçen yıl yukarı yönlü yükseltmektedir. Bireysel akademik başarıyı, Adana geneline yaymak için çalışmalarımızı yoğun bir biçimde sürdürmekteyiz” diye konuştu.

Normal eğitime geçiş ve yeni yatırımlara değinen Mustafa Altınsoy, “Adana, Bakanlığımızın 2019 yılında tüm okullarımızda normal eğitime geçiş hedefi doğrultusunda kritik durumda olan 17 ilden birisidir. Bu bağlamda Türkiye’de en çok eğitim yatırımının devam ettiği iller arasındadır. İlimizde 100’ün üzerinde yatırım devam etmekle beraber son yapılan planlamayla 15 okul yapımı daha programa alınmıştır. Yeni yapılan ve yapılacak okullarla beraber 2019 yılı sonuna kadar ilimiz sorunsuz bir şekilde normal eğitime geçecektir” ifadelerini kullandı

Adana genelindeki öğretmen açığından bahseden Altınsoy, dezavantajlı bölgelerdeki okulların zorunlu hizmet kapsamına alınmasıyla öğretmen açığının hızla azaldığını kaydetti. Altınsoy şunları söyledi:

“Ücretli öğretmen çalıştırma oranımız oldukça düştü. Özellikle Güney Adana Bölgesi olarak adlandırılan bölgedeki okullarımız başta olmak üzere okullarımızda yüzde 50 oranında ücretli öğretmen çalıştırılıyorken şu an bu okullarımızın birçoğunda bir tek dahi ücretli öğretmen çalıştırılmamaktadır. Tüm Türkiye geneli ihtiyaç hissedilen bazı branşlar ve doğum, askerlik, hastalık gibi zaruri sebeplerin dışında ücretli öğretmen çalıştırılmamaktadır. Bu bağlamda ücretli öğretmen oranımız son yılların en düşük seviyesindedir.”

Mustafa Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı Okuma Yazma Seferberliği projesi kapsamında Adana’nın Türkiye’de en çok kursiyer kaydeden il olduğunu ve bin 248 kurs açıldığını bu kurslarda 11 bin 417 vatandaşın okuryazar olduğunu sözlerine ekledi.