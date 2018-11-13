Adana'da eski FETÖ'cü polislere operasyon: 29 gözaltı

Adana'da terör örgütü FETÖ'den ihraç edilmiş polislere yönelik yapılan operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, daha öncede terör örgütü FETÖ'den ihraç edilen polislere yönelik şafak vakti baskın düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 29 eski polis adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.