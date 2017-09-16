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16 Eylül 2017 12:18

Adana’da evden bir kamyon çöp çıktı

Adana’nın Seyhan ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan kadının evinden bir kamyon dolusu çöp çıktı.

Adana’da evden bir kamyon çöp çıktı

16 Eylül 2017 12:18


Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi 19026. Sokak’ta derme çatma bir evde yalnız yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan İlya Kahraman’ın (68) evinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde bulunan çöpleri görünce evin temizlenmesi için durumu Seyhan Belediyesine bildirdi. Belediye de kısa süre içerisinde bir kamyonet ve temizlik işçilerini belirtilen adrese gönderdi. Eve gelen temizlik işçileri, özel maskeler takarak girdikleri evden bir kamyonet dolusu çöp çıkarttı. Çöplerin çıkartılması sırasında yaşlı kadın temizlik işçileri ile tartıştı. Yaşlı kadının evi çöpler boşaltıktan sonra temizlendi.


Mahalle sakinlerinden Umut Kurt, yaşlı kadının sürekli çöpleri evine getirdiğini, artık mahallede kötü kokudan durulamadığını belirtti. Başka bir mahalle sakini ise yaşlı kadına laf söyledikleri zaman kendileriyle kavga ettiğini, o yüzden bir şey söyleyemediklerini kaydetti.




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