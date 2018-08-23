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23 Ağustos 2018 01:57

Adana’da feci kaza: 1 ölü

Adana’da otoyolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı, ardından araç yanmaya başladı.

Adana’da feci kaza: 1 ölü

23 Ağustos 2018 01:57

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sürücünün öldüğü belirlendi.



Kaza, saat 00.20 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Hastaneler kavşağı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsel Karabulut (29) kullandığı 06 DTJ 20 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karabulut, bariyerlere çaparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan otomobilden düşen Karabulut olay yerinden hayatını kaybetti. Otomobil ise daha sonra bir anda alev alarak yanmaya başladı.



Durumu gören vatandaşlar kazayı sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Daha sonra polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Karabulut’un cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.




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