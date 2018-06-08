Adana’da Feride Hilal Akın rüzgarı

Adana Büyükşehir Belediyesi ücretsiz etkinlik, konser ve gösterilerle kent halkını buluşturmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca ünlü sanatçılar, tiyatroculara ev sahipliği yapacak olan Ramazan Şenlik Alanı’nda son zamanların sevilen ismi Feride Hilal Akın konseri düzenlendi.

Düzenlenen konsere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Fevzipaşa Mahallesi’ndeki iftarın hemen sonrasında katılarak alanda vatandaşlarla buluştu. Adanalılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşatan sanatçı Feride Hilal Akın’a teşekkür plaketi ve çiçeğini takdim etmek üzere sahneye davet edilen Başkan Sözlü, Adanalıların Ramazan ayı boyunca Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan alanda sevilen, ünlü isimlerle buluşmaya devam edeceğini ifade etti.

Sanatçı Akın ise Adana’da son bir buçuk yıldır dizi çekimleri için bulunduğunu ve kentin misafirperverliği dolayısıyla kilo aldığını söyledi, Adanalılara ve bu buluşmaya ev sahipliği yapan Başkan Hüseyin Sözlü’ye teşekkür etti.