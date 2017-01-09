Adana’da FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eski istihbarat şube müdürünün de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin polis ayağına yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda aralarında eski Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Reşat Dinçer’in de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Dönemin Adana Emniyet Müdürü, şimdiki Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, gözaltına alınan bir komiserin yeğeni olduğu iddiası üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Adana ilimizde FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanlardan birinin yeğenim olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Haberlerde ismi geçen şahısla ilgili hiçbir akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır. Bu açıklama İçişleri Bakanlığımızın bilgi ve talimatlarıyla yapılmıştır" dedi.