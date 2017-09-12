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12 Eylül 2017 08:16

Adana’da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

Adana’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltın alındı.

Adana’da FETÖ operasyonu: 35 gözaltı

12 Eylül 2017 08:16


Edinilen bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik, Adana genelinde değişik meslek gruplarına sabah 06.00’da eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında bir hamile kadının da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının ellerinin kelepçeli olduğu gözlendi.


35 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğünü götürüldü.




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