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Adana'da FETÖ operasyonu

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda biri kadın 9 kişi gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin öğretmen, öğrenci ve esnaf ayağına yönelik yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.


Operasyonda 1'i kadın 9 zanlı gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.


Polisin diğer zanlıları yakalamak için çalışması sürüyor.

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