Adana'da "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" etkinliği

Adana'nın Kozan İlçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Fidanlar Fidanlarla Büyüyor” etkinliği kapsamında öğrenciler 210 fidanı toprakla buluşturdu.

Kozan Karacaoğlan Teknik ve Meslek Kız Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen, “Gelecek nesiller yetiştirecek böylesi güzel bir okula Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 81 ilde 100 bin öğrencinin katılımı ile eş zamanlı olarak Fidanlar Fidanlarla Büyüyor etkinliği çerçevesinde bugün ilçemizde 210 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tüm dünyada baş gösteren küresel iklim değişikliği ve kuraklığın temelinde orman ve yeşil alanların azalmasıdır. Temel amacımız bunu topluma anlatarak önemli olduğunu vurgulamak ve toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır. Orman ve ağaç dediğimiz zaman sadece odun ham maddesi üreten değil 2000'den fazla faydası olan başta ürettiği oksijen olmak üzere, örneğin bir kayın ağacı saatte 72 kişinin bir günde tüketeceği oksijeni üretebilmektedir. Keza kentsel yerleşim alanlarında hava kirliliği ve gürültüyü azaltarak insanların ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etki yaptığı gibi kullandığımız ilaçların, kozmetiklerin, defterlerin, kitapların ve sıraların hammadde kaynağıdır. Ayrıca tarım ve su kaynaklarının sigortası ile yaban hayatının barınma ortamı ve evidir. Ekim ayı sonu itibarı ile ilçemizde 300 bin fidan ile 2 bin kilo tohumu toprakla buluşturmanın yanı sıra ülkemiz bütçesine en az beş milyon lira aktarılması hedeflenmektedir. Bugün burada olduğu gibi tüm ihtiyacı olan ilçemizdeki diğer okullarında ağaçlandırılması yapılacaktır” dedi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ise dünyanın ve ülkemizin en önemli servetleri olan ormanların, ekolojik yapının korunmasında da başlıca denge unsuru olduğunu belirterek, "Birçok canlı türünün doğal yaşam alanını oluşturan, erozyon oluşumuna ve sellere engel olan ormanlar, dünya nüfusunun hızla artması ve sanayileşmenin olumsuz etkisiyle hızla yok olmaktadır. Bu durumun bilincinde olan bizler, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için her zaman olduğundan daha fazla ağaçlandırma yapmak mecburiyetindeyiz. Yaş kesen baş keser atasözümüz, medeniyetimizde ağaca ve ormana ne kadar değer verildiğini, mevcut ormanlar korunarak yeni ormanların oluşturulmasının her şeyden önce bir insanlık görevi olduğunu göstermektedir. Gelecek kuşaklara yaşanabilir, sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakmak için herkesin en az bir ağaç dikmesini temenni ediyor, var olan ormanlarımıza da sahip çıkmaya ve korumaya davet ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından orman işletme görevlileri tarafından öğrencilere dikecekleri fidanlar ve dikim aşaması hakkında bilgi verildi. Daha sonra, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.