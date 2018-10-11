Adana'da fırsatçılara göz açtırılmıyor

Adana'da fırsatçılık yaparak haksız kazanç elde etmek isteyen marketlerdeki fiyat ve etiketler ile semt pazarlarındaki fiyatlar kontrol edildi. Adana Zabıta Bölgeler Şube Müdürü Mehmet Ulaş Aktan, "Vatandaşlarımızın fırsatçılara karşı korunması konusunda gerekenleri yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ülke genelinde fırsatçılıkla mücadele için ilgili tüm ekipler harekete geçti. Adana'da da zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Vergi Daire Başkanlığı ekipleriyle koordineli bir şekilde döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek bazı ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Adana Zabıta Bölgeler Şube Müdürü Mehmet Ulaş Aktan'ın da katıldığı denetimlerde, büyük firmalara ait zincir marketler ile yerel marketlerdeki fiyat ve etiketler kontrol edildi. Ekipler, market raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip, fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını değerlendirdi. Ayrıca ekipler, 3 Ekim itibariyle kullanılması zorunlu hale getirilen "yerli üretim logoları"nın da kullanılıp kullanılmadığını denetledi.

Çukurova ilçesinde bir semt pazarında yapılan incelemelerde tezgahlardaki etiketler kontrol edildi. Etiketsiz mal satan satıcılar uyarıldı. Semt pazarında yapılan denetlemelerle ilgili konuşan Ticaret İl Müdürlüğü görevlisi Adnan Erdemer, son zamanlarda fiyatlarda dalgalanmaların yaşandığını belirterek, "Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte bu durumu en az sıkıntıyla atlatabilmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışma kapsamında büyük marketlerde, semt pazarlarında denetimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde soğan ve patates fiyatlarının yüksek olduğunu, şimdi de domates konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten bir vatandaş, "5-6 liraya domates olmaz. Alamayan insanlar var. Yazık, günah. Geçen seneden beri fiyatlar böyle. Devlet bu duruma el koysun, ceza versin. Denetleme yapan ekipleri destekliyorum" dedi.

Zincir marketlerde ve semt pazarında yapılan denetimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Adana Zabıta Bölgeler Şube Müdürü Mehmet Ulaş Aktan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın emriyle Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün koordinesinde fırsatçılara karşı çalışma başlattıklarını söyledi. Aktan, çalışmalarını İl Ticaret Müdürlüğü ve Vergi Dairesi ekipleriyle sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmalarımız kapsamında stokçuluğa karşı, etiketlerdeki fiyatların uygunluğu konusunda gerekli denetimleri yapıyoruz. Pazar yerlerindeki denetimlerimizle beraber vatandaşlarımızın fırsatçılara karşı korunması konusunda gerekenleri yapacağız" diye konuştu.