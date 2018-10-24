Adana'da fırtına ağaçları devirdi, iş yerlerinin camı kırıldı

Adana'da sağanak yağış, dolu ve fırtına hayatı felç etti. Fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üzerine devrildi, ceviz büyüklüğündeki dolu bir iş yerinin camlarını kırdı.

Adana'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin çeşitli yerlerinde, dolu ve sağanak yağışın ardından karayolları sular içerisinde kaldı. Alt geçitlerde oluşan su birikintisi trafiği olumsuz etkiledi. Şehrin birçok yerindeki rögarlar aşırı yağış nedeniyle taştı. Bazı mahaller ise sağanak yağışı kaldıramadı ve sulara teslim oldu.

Ağaçlar arabaların üzerine devrildi

Sağanak ve dolu yağışı sonrasında oluşan fırtınada ağaçlar yollara devrilerek trafiğin kapanmasına neden oldu. Şehri çeşitli bölgelerinde ise onlarca aracın üzerine ağaç devrilerek hasar gördü. Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'ndaki kavşakta bulunan demir süs kulesi de şiddetli rüzgarda devrildi.