Adana'da fiyat etiketi denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde kent genelinde zincir marketlerde ve sebze hallerinde ruhsat, etiket, ambalaj, gramaj ve kasa fiyatlarını uyuşmaması gibi konularda denetimlerde bulundu. Zabıta görevlileri, son 3 aylık girdi faturalarını karşılaştırarak etiketlere yansıtılan artışların doğruluğu ile fiyat etiketlerinin standartlara uygunluğunu kontrol etti.

Zabıta, usulsüzlük tespitinde, yasa gereği tutanak düzenleyerek cezai işlem uygulanması için Adana Valiliği'ne gönderdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, halk sağlığını hiçe sayan, kaldırımları işgal eden ve kayıt dışı ticaret yapan seyyar satıcılara yönelik operasyonlarının da devam edeceği belirtildi.