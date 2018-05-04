Adana’da fuhuş operasyonu

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç ayrı eve operasyon düzenledi. Fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 2’si kadın M.T., K.O., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., T.Y., O.K., T.Y., E.Y., E.Y., O.A. ve M.S. adlı kişiler gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca Gürcistan uyruklu F.T. (23), G.Ö. (35) ve A.T. (26) adlı kadınlar da kendilerinin evlenme vaadiyle ilçeye getirildiğini ve pitpull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırıldıklarını iddia etti.

Ayrıca 1 adet kurusıkı tabancı ile üç adet tüfek, bir miktar para ve üç ayrı evde pitpull cinsi köpek ele geçirildi.

Yine olayla ilgili olarak yabancı uyruklu kadınların evlilik vaadiyle ilçeye getirildiği ancak kendilerine zorla fuhuş yaptırıldığı, yapılan bu fuhuştan çetenin yüzde elli pay aldığı ve pitpull cinsi köpeklerle yabancı uyruklu üç kadını ve gelen müşterileri tehdit ettikleri iddia edildi.

Öte yandan, Kozan Kalesi eteklerine çıkan bazı şahısların da sürekli olarak yüksek noktalardan fuhuş yapıldığı iddia edilen evlere olası polis baskınına karşı gözcülük yaptıkları ve yine üç beş şahsın da evin önünde sürekli olarak nöbet tuttukları ve gelen şahısların polis olup olmadıklarını kontrol ettikleri iddia edildi.