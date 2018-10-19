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Adana'da fuhuş yaptığı öne sürülen 4 kadın yakalandı

Adana’da vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik yapılan uygulamada fuhuş yaptığı öne sürülen 4 kadın yakalanırken aralarında uyuşturucu ticaretinden aranan bir kadın da gözaltına alındı.

Adana'da vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik yapılan uygulamada fuhuş yaptığı öne sürülen 4 kadın yakalanırken aralarında uyuşturucu ticaretinden aranan bir kadın da gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı'nda Seyhan Devriye Amirliğine bağlı ekipler ve Çarşı Mahalle bekçileri vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama düzenlendi. Şüpheli görülen şahıslar polis tarafından incelenirken, GBT'leri kontrol edildi. Uygulama sırasında fuhuş yaptığı öne sürülen, D.M., M.A., İ.G. ve S.K. isimli 4 kadın gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Fuhuş yaptığı öne sürülen S.K.'nin ise uyuşturucu ticaretinden aranmasını olduğu tespit edildi. S.K ise gözaltına alındı.

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