Adana'da gazetecilere yönelik eğitim

Adana'da İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ortaklığında 'Haber ve Basın Bülteni Yazma, Etkili Fotoğraf ve Kamera Çekme Teknikleri ve Sosyal Medya Haberciliği Uygulamalı Eğitimi' başladı.

Adana Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Çukurova Gazeteciler Cemiyeti ortaklığında Çukurova Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan, 'Haber ve Basın Bülteni Yazma, Etkili Fotoğraf ve Kamera Çekme Teknikleri ve Sosyal Medya Haberciliği Uygulamalı Eğitimi' gerçekleştirildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın ev sahipliği yaptığı eğitimlerin faydalı geçmesi konusundaki temennilerini dile getirerek, "Dünya bugün iletişim çağını yaşıyor. İletişim teknolojilerinden en fazla yararlanan mecra da medyadır. Bu durum da bugün 'Medya Okuryazarlığı' diye adlandırdığımız olgunun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Zira medyada yer alan her haber, yorum, bilgi ya da görüntünün ona maruz kalan kişiler tarafından doğru okunmasını ve anlaşılmasını sağlamalıyız" diye konuştu.

Adana'nın olumsuz imajının düzeltilmesi yönünde tüm paydaşlarıyla birlikte çalıştıklarına değinen Vali Demirtaş, basın mensuplarına yönelik, "Sizler Adanalı hemşehrilerimizin gözü, kulağı, aklı ve vicdanı hükmünde olan kişilersiniz. Bu güzel şehri ulusal medyaya taşıyan sizlersiniz. Dolayısıyla omuzlarınızdaki mesuliyet, Adana'nın mesuliyetidir" ifadelerini kullandı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise Adana için doğru haber çabası içerisinde olan gazetecilere yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmasının faydalı olmasını dilediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Alemdar Yalçın, "Algı, Algı Yönetimi ve Algının Eğitimi" konulu bir sunum gerçekleştirdi.