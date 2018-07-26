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26 Temmuz 2018 12:13

Adana’da Geleneksel El Sanatları Merkezi açıldı

Seyhan Belediyesi tarafından Adana’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Tepebağ Mahallesi’nde bulunan tarihi bina el sanatlarını geliştirmek amacıyla Geleneksel El Sanatları Merkezi olarak hizmete açıldı.

Adana’da Geleneksel El Sanatları Merkezi açıldı

26 Temmuz 2018 12:13


Geleneksel el sanatları geliştirmek amacıyla hazırlanan Seyhan Belediyesi Akdeniz Geleneksel El Sanatları Merkezi Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve çok sayıda sanatseverin de katılımıyla hizmete açıldı. Hem Tepebağ bölgesinin kentle entegre olarak geliştirilmesi hem de unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarının genç kuşaklara tanıtılması amaçlanan merkez bu konuda çalışan çok sayıda sanatçının hünerlerini göstereceği ve sergileyeceği bir nokta olacak ve aynı yol üzerinde bulunan Seyhan Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi SEYMER mağazası ile birlikte bölgenin gelişmesi ve hareketlenmesine katkıda bulunacak.


Açılış töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kültür ve sanatı sevmeyen insanların ülkesinin barış içerisine yaşamasını istemeyen insanlar olduğunu söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Tarihe, kültüre ve sanata önem veriyoruz ve de vermeliyiz. Sanatın kültürün olmadığı ülkeler aydın ülke olamaz, ileri ülke olamaz, barış içerisinde yaşayan ülkeler olamaz. Zaten sanata karşı adamlar barışa karşı adamlardır. Ülke barış içerisinde yaşamasın diyen adamlardır. İleri, aydın ülke olsun istemezler. Ama biz bunlara inat sanata büyük destek veriyor ve de bundan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bu bölgede bulunan ve belediyemize ait olan konakların restorasyonunun tamamlanması ile Tepebağ tarihi kent merkezi eski cazibesine kavuşacaktır” ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından Seyhan Belediyesi Akdeniz Geleneksel El Sanatları Merkezi’nin kurdelesi keserek hizmete açıldı.




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