Adana’da güneşlenmek için gölde açılan genç boğuldu

Olay, Seyhan Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraj gölü kıyısındaki bir kafede çalışan arkadaşını ziyarete gelen 23 yaşındaki Tolga Çabuk, güneşlenmek için bir süngerle göle açıldı. Bir süre güneşlenen ve yüzme bilmeyen genç, dengesini kaybederek suya düştü. Olayı gören garson arkadaşı ve çalışanlar hemen durumu 112 Acil, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen dalgıç polisler, gencin cansız bedenini kısa sürede bularak, kıyıya çıkarttı. Gencin daha önce de güneşlenmek için gölde açıldığı öğrenildi.

Gencin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.