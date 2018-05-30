Adana’da Gurbet Kuşları’nın gösterimi yapıldı

Kan, "Kadına karşı şiddetin en çirkin örneğini barındıran, başörtüsü yasağı gibi birçok yasak ve ayrımcılığın ortadan kalkmasına vesile olan Cumhurbaşkanımıza ve onun arkasında 15 Temmuz’da durduğu gibi, dimdik duran teşkilatlarımıza ve bu asil milletimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Kentteki bir otelde, 28 Şubat sürecinde başörtü mücadelesini konu alan “Gurbet Kuşları” isimli belgeselin ilk gösterimi yapıldı. Gösterim öncesinde konuşan filmin yönetmeni Servet Aydemir, 28 Şubat’ta çile çekenlerin çilesini çektiklerini belirterek, "Tıp fakültesinden 6. sınıfta atılmadım. 12 senede tıp fakültesi bitirmek zorunda kalmadım. 28 Şubat’ta benim uğradığım tek zulüm, iş yerimize gelen müfettişlerin Ramazan ayında yemek ısmarlatmak istemeleriydi. Biz bu kadar yaşadık ama kimlerin neler yaşadığını, Merve Kavakçı’nın neler yaşadığını, ailesiyle birlikte nasıl bir zulme tabi tutulduğunu, diğer örnekleriyle göreceksiniz. Anlattıklarımız yaşananların yüzde 1’i bile değildir" ifadelerini kullandı.

28 Şubat mağdurlarından Merve Kavakçı’nın kardeşi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ise belgeselin eski Türkiye’yi yansıtan ve insan hakları ihlalleri düşünüldüğünde kadına karşı ayrımcılığın en şiddetli, en acımasız, en kötü örneklerini içinde barındıran bir döneme ışık tuttuğuna vurgu yaparak, "Devletin milletine tepeden baktığı dönemi hatırlatıyor, muhafazakar insanlar ve başörtülü kadınlar üzerinden. Öteki olmanın nasıl bir duygu olduğunu hatırlatıyor. Maalesef çok kötü bir duygu, o günler geride kaldı. Kızlarımızın üniversite kapılarında bekletildiği, imam hatipli gençlerimizin yerlerde sürüklendiği, Medine Bircan gibi 70 küsur yaşındaki bir teyzemizin kanser tedavisi görmek için geldiği hastanede kimliğinde başörtülü resmi olduğu için en temel sağlık hizmetinden mahrum bırakılıp binlerce, onbinlerce ailenin hayatını alt üst eden yasaklar dönemine ışık tutuyor bu belgesel. Eski devlet anlayışına ışık tutuyor bu belgesel; onun için çok kıymetli" dedi.

"Ben bu acıların bir kısmını yaşamış ailelerden sadece bir tanesinin ferdiyim"

Belgeselin muhafazakarların yaşadıklarının dışında, Kürt, Alevi ve etnik kökeni farklı kimliklerin yaşadığı ayrımcılıkları da anlattığını vurgulayan Kan, başarı hikayelerine de belgeselde yer verildiğini kaydetti. Artık o günlerin sona erdiğini anlatan Kan, "Ben bu acıların bir kısmını yaşamış ailelerden sadece bir tanesinin ferdiyim. Bizim ailemizde anneannemin yaşadığı, annemin yaşadığı, benim neslimin ve kızımın yaşadığı bir dönemi anlatıyor. Bu saçmasapan, kadına karşı şiddetin en çirkin örneğini barındıran başörtüsü yasağı gibi birçok yasak ve ayrımcılığın ortadan kalkmasına vesile olan Cumhurbaşkanımıza ve onun arkasında 15 Temmuz’da durduğu gibi, dimdik duran teşkilatlarımıza ve bu asil milletimize şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından destekleri nedeniyle Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak’a, yönetmen Servet Aydemir ve Alper Kaya’ya plaket verildi.

Daha sonra filmin ilk gösterimini çok sayıda öğrenci, AK Partili milletvekilleriyle birlikte izledi.