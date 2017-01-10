Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:10

Adana’da güvercin cinayeti

Adana’da güvercin cinayeti

10 Ocak 2017 15:10

Adana’da güvercinlerinin çalındığı iddiasıyla bir evi basıp 15 bin lira para isteyen şahsı pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57180 Sokak’taki evde meydana geldi. İddiaya göre, Sinan G.’nin (34) bir süre önce 12 güvercini çalındı. Sinan G. güvercinini Uğurcan A.’nın (22) çaldığını ileri sürerek dün arkadaşlarıyla birlikte Uğurcan A.’nın evine gitti. Sinan G. önce güvercinlerini istedi ancak alamadı. Bunun üzerine Sinan G. 12 güvercinine karşılık 15 bin lira para istedi. Sinan G. parayı da alamayınca kavga çıkardı. Uğurcan A. ise pitbull cinsi köpeği Sinan G.’nin üzerine gönderip evden aldığı pompalı tüfekle de ateş etti. Sinan G. vurularak ağır yaralanırken, arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Zanlı ise kaçtı. Polis olayın ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlı kısa sürede yakalandı. Sinan G. ise özel hastaneden sevk edildiği Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Zanlı emniyette sorgulandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Anamın gözyaşı aktı herkesin akacak" diye yanıt verdi.
Zanlı daha sonra adliyeye götürüldü.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
13
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç