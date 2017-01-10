Adana’da güvercin cinayeti

Adana’da güvercinlerinin çalındığı iddiasıyla bir evi basıp 15 bin lira para isteyen şahsı pompalı tüfekle öldürdüğü ileri sürülen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57180 Sokak’taki evde meydana geldi. İddiaya göre, Sinan G.’nin (34) bir süre önce 12 güvercini çalındı. Sinan G. güvercinini Uğurcan A.’nın (22) çaldığını ileri sürerek dün arkadaşlarıyla birlikte Uğurcan A.’nın evine gitti. Sinan G. önce güvercinlerini istedi ancak alamadı. Bunun üzerine Sinan G. 12 güvercinine karşılık 15 bin lira para istedi. Sinan G. parayı da alamayınca kavga çıkardı. Uğurcan A. ise pitbull cinsi köpeği Sinan G.’nin üzerine gönderip evden aldığı pompalı tüfekle de ateş etti. Sinan G. vurularak ağır yaralanırken, arkadaşları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Zanlı ise kaçtı. Polis olayın ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlı kısa sürede yakalandı. Sinan G. ise özel hastaneden sevk edildiği Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Zanlı emniyette sorgulandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada basın mensuplarının "Neden öldürdün" sorusu üzerine, "Anamın gözyaşı aktı herkesin akacak" diye yanıt verdi.

Zanlı daha sonra adliyeye götürüldü.