Adana'da havadan denetim, karadan ceza

Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelinde başlattığı 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' çerçevesinde Adana'da helikopterle yapılan kontrollerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığının 100 Günlük Eylem Planı'nda trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılması hedefini uygulamak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü çalışmalarını sıklaştırdı. Türkiye genelinde 'Trafik Kazalarını Önleme Planı' çerçevesinde Adana'da helikopter ve drone ile yapılan kontrollerde, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza uygulandı.

Adana Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Erdal Cılasın'ın bizzat katıldığı trafik uygulamasında Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde otoyol ve şehirlerarası yol güzergahında yapılan denetimlerde 3 araca emniyet kemeri takmama, 4 araca hatalı sollama, 9 araca otoyolda durma duraklama, 6 araca sürekli şerit ihlali olmak üzere toplam 22 araca cezai işlem uygulandı.