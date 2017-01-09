Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 09:42

Adana’da havuzda oryantiring yarışması

Adana’da havuzda oryantiring yarışması

09 Ocak 2017 09:42

Türkiye’de ilk defa havuzda oryantiring yarışması Adana’da yapıldı.
Adana Doğa ve Su Sporları ile Adana TED Kolejinin birlikte düzenlediği etkinlik kapsamında havuzda oryantiring yarışması yapıldı.
Adana Doğa ve Su Sporları Kulübü Başkanı Harun Uz, Adana’da bulunan havuz kulübü sahipleri ve yüzücülerin tavsiyesi ile yaklaşık iki yıllık süreç sonunda havuzda oryantiring yarışması yaparak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yaklaşık 50 sporcunun yarışlar için Adana’ya geldiğini belirten Uz, “Adana bölgemizi çok seviyoruz ve yerel yönetimler ciddi destekler veriyor. Biz bu yarışmaları artık uluslararası arenaya taşımayı istiyoruz. Uluslararası spor dallarına bir spor dalı daha katacağız. Türkiye Yüzücülük Federasyonu ile de görüşeceğiz, daha profesyonel yapılması için. Şu an 50 yüzücü bu yarışa katılıyor. Yarışa katılanlar tamamen yüzme üzerine lisanslı sporculardır. Öncelikle onlara oryantiring eğitimi verildi. Oryantiring sporu koşarak, atlı, bisikletli yapılıyordu daha önceki yıllarda. Biz ilk defa havuzda oryantiring uygulamasını yapıyoruz, bunun devamında uluslararası spor dallarına bir spor branş daha katmış olduk. Şu an 50 yüzücü bu yarışa katılıyor. Yüzücülük özel ihtisaslı bir spor olduğu için önümüzdeki yıllarda da oryantiring sporcularına yüzme eğitimi vererek daha güzel etkinlikler yapacağız” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
12
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç