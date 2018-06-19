Adana’da hortum tarım alanlarına zarar verdi

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Özkan, hortum sonrası üreticinin büyük zarara uğradığını açıkladı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gerdan, Büyükdikili, Zeytinli, Yolgeçen ve Büyük Çıldırın köylerinde etkili olan hortum nedeniyle; mısır ve ayçiçeği ekili tarlalar ile bazı meyve bahçelerinde hasar oluştu. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Özkan yaptıkları inceleme sonrasında yaşanan hortum afetinden üreticinin büyük zarar gördüğünü söyledi. Özkan, "Adana’da farklı yerlerde devam eden mevzi yağışlarla birlikte üretim alanları da zarar gördü. Özellikle aniden çıkan hortum belirli bölgelerde ekili ve dikili alanlara zarar verdi. Üreticimizi hasar tespiti yaptırması için yönlendirdik" dedi.

Üretici için Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi’nin (TARSİM) bu tip durumlarda öneminin ortaya çıktığını söyleyen Yaşar Özkan, “Aşırı yağış, dolu, kuraklık gibi afetlerle boğuşan üreticiyi bazen de hortum tehdit ediyor. Devlet destekli tarım sigortası üreticilere meyvelerde don teminatında yüzde 67, kuraklıkta yüzde 60 ve diğer tüm teminatlarda ise yüzde 50 oranında prim desteği sağlıyor. Üretici, TARSİM’le tüm tarımsal riskleri sigorta yaptırmış oluyor. Bu nedenle üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırmalı” diye konuştu.