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25 Şubat 2018 17:58

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

Adana’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1’i kadın 5 kişi yaralandı.

Adana’da husumet kavgası: 5 yaralı

25 Şubat 2018 17:58

Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Gelincik Caddesi’nde husumetli iki grup karşılaştı. İlk olarak sözlü tartışmaya başlayan guruplar, daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Kalabalık gruba müdahale için bölgeye Özel Harekat Polisleri de sevk edildi. Bu sırada 1’i kadın 5 kişi darp sonucu yaralandı.


Polisi görünce eve kaçan diğer grup ise polise teslim olmamak için direndi. Polisler evlere girerek 15 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada gözaltına alınanların yakınları evin damında gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken hastaneye kaldırılan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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