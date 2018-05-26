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26 Mayıs 2018 14:40

Adana’da huzur uygulaması

Emniyet Müdürlükleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı yapılan huzur uygulaması kapsamında Adana’da 2 bin 376 şahsın GBT kaydı sorgulandı, 8 araç trafikten men edildi ve bu araçlara toplam 5 bin 431 lira cezai işlem uygulandı.

Adana’da huzur uygulaması

26 Mayıs 2018 14:40


Ülke genelinde eş zamanlı yapılan Huzur Uygulaması kapsamında dün Adana’da kavşaklar, parklar ve benzeri kamuya açık mekanlarda yerli ve yabancı çocuklar başta olmak üzere bazı kişilerin araç camı silmek ya da insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilinmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşürenlere yönelik denetim yapıldı.


Eğitimli dedektör köpeklerin katılımıyla 40 noktada yapılan denetim sonucunda umuma açık 70 mekan denetlenirken, 2 bin 376 şahsın GBT kaydı sorgulandı. Kontrol edilen 719 araçtan 8’i trafikten men edilirken, 40 araca 5 bin 431 lira cezai işlem uygulandı.




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