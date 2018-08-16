Adana’da Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ağustos Çarşamba günü 09.00 ile 11.00, 15.00 ile 17.00 ve 19.00 ile 21.00 saatleri arasında ’Huzurlu Bayramlar Türkiye Uygulaması’ adı altında, vatandaşların Kurban Bayramı öncesi yoğun olarak bulundukları temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeye önem vererek suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için denetimler gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında il genelinde 144 karma ekip, 2 bin 108 personel ve 4 eğitimli dedektör köpeğin katılımıyla 3 aşamalı şekilde denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimler neticesinde il merkezinde 2 bin 651 Şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan GBT sorgulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı. Umuma açık 38 iş yeri denetlenerek, 7 iş yerine idari işlem uygulanarak 5 şahsa adli ve idari işlem uygulandı. Yapılan idari işlemler sonucunda 4 bin 576 lira para cezası kesildi.

Uygulamada 503 araç kontrol edilerek, aranan 1 araç yakalandı, 2 araç trafikten men edildi ve toplamda 7 araca bin 540 lira cezai işlem uygulandı. Gerçekleştirilen uygulamada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet fişek, 2 adet kesici ve delici alet, 4 gram eroin, 63 gram esrar maddesi ile 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçelerde yapılan uygulamalarda ise bin 254 şahsın GBT sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı. Umuma açık yerlerde 73 iş yeri denetlenerek, 9 iş yerine idari işlem uygulandı, 1 iş yeri kapatıldı ve 9 şahsa da adli ve idari işlem uygulandı. Yapılan idari işlemler sonucu toplamda bin 544 lira para cezası uygulandı.

Uygulamada 689 araç kontrol edilerek, 3 araç trafikten men edildi, toplamda 33 araca 1 bin 733 lira cezai işlem uygulandı. Gerçekleştirilen uygulamada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bir şarjör ile 10 adet mermi, 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.