Adana'da iki ayrı trafik kazası: 8 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri ağır toplam 8 kişi yaralandı.

Kazalardan ilki Kozan Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Burhan S. yönetimindeki 01 ASS 99 plakalı otomobil, Yunus Kızıldağ yönetimindeki 01 EPY 89 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Yunus Kızıldağ ve aracındaki Şengül, Muhide ve Erhan Kızıldağ yaralandılar. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkinci kaza ise Kozan Kadirli karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 L 3018 plakalı otomobil, refüje çarptı, bu kazada da 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Önder Durmuşoğlu, Ahmet Çetinkaya ve Ayşe Kösece, Kozan Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Cuma Arar ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.