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23 Aralık 2016 10:28

Adana’da ’ikiz plaka’ alarmı

Adana’da ’ikiz plaka’ alarmı

23 Aralık 2016 10:28

Adana’da polisin şüphelendiği park halindeki otomobil ikiz plaka çıkınca, özel eğitimli "Lili" isimli köpekle araçta arama yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sık sık bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösteri yaptığı Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde park halinde bir otomobilden şüphelendi. Polis otomobilin plakasını sorguladığında ikiz plaka olduğunu belirledi. Bunun üzerine olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Olay yerine gelen uzman ekipler bombaya karşı özel eğitimli "Lili" isimli köpekle otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda otomobilde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Otomobilin sahibine telefonla ulaşan polis, sürücüyü polis merkezine çağırarak işlem başlattı. Yapılan incelemede otomobilin plakasının gerçek olduğu, sahte plakanın başka bir araçta olduğu belirlenerek diğer aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.



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