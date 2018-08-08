Adana’da ilk kütlü pamuk elektronik borsada alıcısını buldu

Adana Ticaret Borsası Kompleksi’nde elektronik ortamda gerçekleştirilen satış işleminde Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi’nden Hasan Aslan’ın 50, Ali Kerküt’ün 30 ve Karataş merkezden Yücel Balıkçı’nın 30 kilogram olmak üzere getirdikleri toplam 130 kilogram pamuk, elektronik borsa salonunda tekstil firması yetkililerine sunuldu.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, pamuğun ve emeğin hak ettiği değeri alması için fiyat arttırdığını belirttiği açık arttırma sonucunda 130 kilogram pamuk, kilosu 50 liradan olmak üzere Çukobirlik Genel Müdürü Ahmet Durmuş Çakıcı’ya satıldı.

Açık arttırıma başlamadan önce konuşan Bilgiç, stratejik bir ürün olan pamuğun ilk kez elektronik borsa ortamında satılacağını belirterek, “Bundan sonra bu salonda bütün ürünlerimiz elektronik ortamda, alıcıyla satıcının buluştuğu ve gerçek borsacılığın olduğu bir salonun hem Adana’mızda hem de Türkiye’de şahidi olacağız” diye konuştu.

Hükümetin de pamuğun önemini kavrayarak teşvikleri arttırdığını, dışa bağımlılığı azalttığını belirten Bilgiç, “Bizim temennimiz pamuğun yüzde 75’ini içeride üretmektir. Çünkü kalitedir, lif uzunluğudur, belki ihtiyaç duyduğumuz ürünlerin bir kısmını alacağız ama biz tamamen içeride ürettiğimiz ürünle hem tekstilde hem de pamukla ilgili ihracatlarımızı da düzenleyeceğiz. Bu ülkenin milli geliri dışarıya gitmeyecek hem de dışa sattığımız ürünlerle bir gelir elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise pamuğun geçmişte Adana’da sembolik ürünlerin başında geldiğini ve filmlere konu olan bir ürün olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl 320 bin dekar civarında bir ekim alanı varken bu yıl 450 binleri zorlayacağımızı düşünüyoruz. Şu an için saha tespitlerimiz devam ediyor. Ürünlerimizin gelişimleri incelendiğinde sahada hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.

Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi’nde pamuk üreticisi olan Ali Kerküt ise pamuğun sevgiyle üretilmesi gerektiğini belirterek, “Zamanında gereken ilaçlamayı, gübreyi, suyu verdiğimizde bitki yalan söylemez. Pamuk diğer senelere nazaran iyiye gidiyor” şeklinde konuştu.