Adana'da istihdam vakti

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli, istihdam politikaları kapsamında; Adana'da daha fazla üretim, daha fazla istihdam için işverenlerle yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü “Vakit İstihdam Vakti” projesi ile işsizlerin umudu haline geldi. Ulusal istihdam politikaları kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde "Vakit İstihdam Vakti" parolasıyla işverenlerle işbirliği içinde daha fazla istihdam için çalışmalar sürdürülüyor.

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli, istihdam politikaları kapsamında; en önemli paydaşlarının işverenler ve iş arayan vatandaşlar olduğunu belirterek, “2018 yılında 28'i engelli, 4 bin 718'i kadın olmak üzere toplamda 12 bin 338 kişi mesleki eğitim kurslarımızdan ve işbaşı eğitim programlarından faydalanmış, 28 bin 89 vatandaşımız da işe yerleştirildi" dedi.

Son olarak Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak Beyteks Tekstil firmasıyla istihdam için işbirliği protokolü imzaladıklarını belirten Karaveli, "Bu protokol çerçevesinde 61 kişi işbaşı eğitim programından faydalanacak. Alınacak adaylar arasında işbaşı eğitim programı kapsamında 5 engelli vatandaşımız ve ‘işe ilk adım projesi' kapsamında da 3 gencimiz iş hayatına atılacaktır. Protokolde ayrıca 20 kişi Mesleki Eğitim Geliştirme ve İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında değerlendirilecek. Böylece İŞKUR aracılığıyla 81 vatandaşımız daha istihdama adım attı. Bundan sonra da yetişmek isteyen her iş arayanımızı işgücü piyasasına kazandırmak için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

"İşe İlk Adım" projesine de değinen Karaveli, "Proje kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençlerin 6 aya kadar işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmaları sağlanıyor. İşbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar, net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında destek sağlayacağız. Bu süreden sonra işveren tarafından kişinin 12 ay daha istihdam edileceğine dair taahhüt verilmesi halinde net asgari ücretin yüzde 25'i tutarında ücret desteği bir yıl boyunca karşılanmaya devam edecek. Böylece, üniversite mezunu gençlerin 6 aya kadar sürecek işbaşı eğitim programından sonra bir buçuk yıla kadar istihdamda kalmalarını sağlamış olacağız. Bu projemiz sayesinde işverenlerimize ciddi bir ücret desteği sağlamış olacağız” diye konuştu.