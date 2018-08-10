Adana’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Adana Jandarma Komutanlığınca; 7 ilçede bulunan 28 farklı bölgede yapılan çalışmalar neticesinde; yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 225 jandarma personelinin katılımı ile operasyon düzenlendi.

Gerçekleşen operasyon sonucunda Ceyhan-Mercimek ve Kurtkulağı mahallelerinde ekilmiş vaziyette 5 bin 191 kök kenevir bitkisi ile Tatlıkuyu Mahallesi’nde 70 gram kubar esrar maddesi, Yumurtalık-Küçükyumurtalık Mahallesi’nde 173 gram kubar esrar maddesi, Karataş-Sirkenli Mahallesi’nde 170 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplam 5 bin 361 kök kenevir bitkisi ile 243 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda olaylarla ilgisi bulunan 6 şüpheli şahıs yakalanırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.