Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 12:26

Adana’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Adana’da, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda toplam 5 bin 361 kök kenevir, 243 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Adana’da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

10 Ağustos 2018 12:26


Adana Jandarma Komutanlığınca; 7 ilçede bulunan 28 farklı bölgede yapılan çalışmalar neticesinde; yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 225 jandarma personelinin katılımı ile operasyon düzenlendi.


Gerçekleşen operasyon sonucunda Ceyhan-Mercimek ve Kurtkulağı mahallelerinde ekilmiş vaziyette 5 bin 191 kök kenevir bitkisi ile Tatlıkuyu Mahallesi’nde 70 gram kubar esrar maddesi, Yumurtalık-Küçükyumurtalık Mahallesi’nde 173 gram kubar esrar maddesi, Karataş-Sirkenli Mahallesi’nde 170 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplam 5 bin 361 kök kenevir bitkisi ile 243 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Operasyonda olaylarla ilgisi bulunan 6 şüpheli şahıs yakalanırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç