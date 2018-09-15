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Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Adana’da 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi'nde 3 iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu istihbaratını aldı. İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Aranan iş yerlerinden birinde ruhsatsız pompalı tüfek de ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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