Adana'da kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı

Adana'da 3 iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyatçılar Sitesi'nde 3 iş yerinde kaçak akaryakıt bulunduğu istihbaratını aldı. İş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 2 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Aranan iş yerlerinden birinde ruhsatsız pompalı tüfek de ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.