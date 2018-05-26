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26 Mayıs 2018 09:41

Adana’da kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı

Adana’da kaçak cep telefonu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 50 bin lira olan 153 adet cep telefonu, 2 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Adana’da kaçak cep telefonu operasyonu: 4 gözaltı

26 Mayıs 2018 09:41

Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde 4 ayrı iş yerinde kaçak cep telefonu satışı yapıldığı bilgisi alan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerine baskınlar yaparak 4 kişiyi gözaltına aldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan 153 adet cep telefonu, ’Eustra’ ve ’Baretta’ marka 2 tabanca, ’Magnum Hunter’ marka otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait şarjör, mermi ve fişekler ele geçirildi.


Gözaltına alınan 4 zanlı sorgulandıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ele geçirilen tüfek ve tabancaların herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.




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