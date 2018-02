Olay, Yüreğir İlçesi Bahçelievler mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarla içerisinde kaçak et kesimi ihbarı aldı. Bunun üzerine asayiş ekipleri tarlaya baskın düzenlendi. Polis tarlaya geldiğinde 2 tane kesilmiş at ile 2 tane kesime hazır at ele geçirildi.

Polis kaçak et kesimi yapan şahısları yakalama çalışmaları başlattı.